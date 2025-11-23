Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу на 23 ноября

Сегодня, 23 ноября, состоялся один матч 8-го тура предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины, 8-й тур. Результаты матчей 23 ноября:

«Динамо-ЛО» Сосновый бор, Ленинградская область – «Горький» Нижний Новгород — 2:3 (19:25, 25:23, 25:19, 21:25, 10:15).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).