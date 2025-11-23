Скидки
«Уралочка-НТМК» — «Локомотив», результат матча 23 ноября, счёт 3:0, 10-й тур женской Суперлиги

«Уралочка-НТМК» уверенно обыграла «Локомотив» в матче 10-го тура Суперлиги-2025/2026
Комментарии

Сегодня, 23 ноября, волейболистки «Уралочки-НТМК» из Свердловской области обыграли калининградский «Локомотив» в матче 10-го тура женской Суперлиги сезона-2025/2026 со счётом 3:0 (25:23, 25:18, 25:17).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 10-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
0 : 3
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Беликова, Зайцева, Насименто, Пирайнен, Костючик, Аслямова, Фабер, Капралова, Погорельченко, Картаева
Уралочка-НТМК: Сорокина, Хлебникова, Зверева, Джиоева, Касаткина, Трухина, Никитина, Фитисова, Павлова, Тица, Ваганова, Швыдкая, Протопопова

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 10-й тур:

  • «Уралочка-НТМК» Свердловская область — «Локомотив» Калининградская область — 3:0 (25:23, 25:18, 25:17).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

Календарь Суперлиги-2025/2026
Турнирная таблица Суперлиги-2025/2026
