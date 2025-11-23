«Уралочка-НТМК» уверенно обыграла «Локомотив» в матче 10-го тура Суперлиги-2025/2026

Сегодня, 23 ноября, волейболистки «Уралочки-НТМК» из Свердловской области обыграли калининградский «Локомотив» в матче 10-го тура женской Суперлиги сезона-2025/2026 со счётом 3:0 (25:23, 25:18, 25:17).

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 10-й тур:

«Уралочка-НТМК» Свердловская область — «Локомотив» Калининградская область — 3:0 (25:23, 25:18, 25:17).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».