Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу на 23 ноября

Сегодня, 23 ноября, состоялись пять матчей 10-го тура предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины, 10-й тур. Результаты матчей 23 ноября:

«Енисей» Красноярск – «Динамо» Москва — 3:2 (18:25, 25:11, 27:29, 25:21, 15:13).

«Минчанка» Минск – «Динамо-Ак Барс» Казань — 0:3 (18:25, 11:25, 20:25).

«Заречье-Одинцово» Одинцово, Московская область – «Динамо» Краснодар — 3:2 (22:25, 25:20, 9:25, 25:21, 15:13).

«Ленинградка» Санкт-Петербург – «Тулица» Тульская область — 3:1 (25:16, 17:25, 25:11, 25:20).

«Локомотив» Калининградская область – «Уралочка-НТМК» Свердловская область — 0:3 (23:25, 18:25, 17:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».