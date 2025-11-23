Федоровцева — самая результативная россиянка в 7-м туре турецкой Лиги Султанлар

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Турции завершился 7-й тур женской волейбольной Лиги Султанлар сезона-2025/2026. В ходе матчей россиянки, выступающие за турецкие клубы, суммарно набрали 76 очков.

«Фенербахче» Арины Федоровцевой одержал победу над «Айдын Бююкшехир», где играют Виктория Кобзарь и Анна Тихомирова. Матч завершился со счётом 3:1 (24:26, 26:24, 25:17, 25:14). Федоровцева набрала 26 очков, став самым результативным игроком встречи. Кобзарь принесла команде два очка, Тихомирова – 1.

«Вакифбанк» Марины Марковой со счётом 3:0 (25:22, 25:18, 25:13) победил «Илбанк». Россиянка набрала два очка.

«Бешикташ» Маргариты Курило со счётом 3:1 (9:25, 31:29, 25:17, 25:9) победил «Тюрк Хава Йоллари». Россиянка принесла команде 20 очков.

«Нилюфер» Полины Шемановой уступил «Галатасараю» со счётом 0:3 (16:25, 23:25, 16:25). Шеманова набрала 10 очков.

«Зерен Спор», за который выступают россиянки Анна Лазарева и Светлана Гатина, победил «Гёзтепе» со счётом 3:0 (25:21, 25:19, 25:15). Лазарева набрала два очка, Гатина – 13.

После 7-го тура Лиги Султанлар «Вакифбанк» занимает первое место в турнирной таблице, «Фенербахче» – второе, «Зерен Спор» – четвёртое, «Нилюфер» – шестое, «Бешикташ» – восьмое, «Айдын Бююкшехир» – 11-е.