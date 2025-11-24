Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 24 ноября

Сегодня, 24 ноября, состоятся два матча 10-го тура предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины, 10-й тур. Расписание матчей 24 ноября (время московское):

16:00. «Омичка» (Омск) – «Динамо-Метар» (Челябинск);

19:00. «Протон» (Саратов) – «Корабелка» (Санкт-Петербург).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».