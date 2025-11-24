Скидки
«Омичка» — «Динамо-Метар», результат матча 24 ноября, счёт 3:1, 10-й тур женской Суперлиги-2025/2026

«Омичка» обыграла «Динамо-Метар» в матче 10-го тура женской Суперлиги-2025/2026
Сегодня, 24 ноября, волейболистки «Омички» обыграли «Динамо-Метар» из Челябинска в рамках 10-го тура предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:19, 25:18, 19:25, 25:21).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 10-й тур
24 ноября 2025, понедельник. 16:00 МСК
Омичка
Омская область
Окончен
3 : 1
Динамо-Метар
Челябинск
Омичка: Гацалова, Вера Антонова, Гильен, Азанова, Воситова, Велисевич, Бесман, Дьяченко, Кроткова, Васильева, Лялина, Коржова, Горбатюк
Динамо-Метар: Юникова, Дементьева, Яргычова, Стальная, Кудряшова, Форналева, Диких, Зворыгина, Бугаева, Зайцева, Иванкович, Емелина, Архипова, Ольховская

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 10-й тур:

  • «Омичка» Омск — «Динамо-Метар» Челябинск — 3:1 (25:19, 25:18, 19:25, 25:21).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

Календарь женской Суперлиги-2025/2026
Турнирная таблица женской Суперлиги-2025/2026
