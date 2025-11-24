«Омичка» обыграла «Динамо-Метар» в матче 10-го тура женской Суперлиги-2025/2026

Сегодня, 24 ноября, волейболистки «Омички» обыграли «Динамо-Метар» из Челябинска в рамках 10-го тура предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:19, 25:18, 19:25, 25:21).

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 10-й тур:

«Омичка» Омск — «Динамо-Метар» Челябинск — 3:1 (25:19, 25:18, 19:25, 25:21).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».