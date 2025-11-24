Скидки
«Корабелка» — «Протон», результат матча 24 ноября, счёт 3:1, 10-й тур женской Суперлиги-2025/2026

«Корабелка» обыграла «Протон» в матче 10-го тура женской Суперлиги-2025/2026
Комментарии

Сегодня, 24 ноября, волейболистки «Корабелки» из Санкт-Петербурга обыграли саратовский «Протон» в матче 10-го тура женской Суперлиги сезона-2025/2026 со счётом 3:1 (25:21, 22:25, 25:16, 25:17).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 10-й тур
24 ноября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Протон
Саратов
Окончен
1 : 3
Корабелка
Санкт-Петербург
Протон: Энвеонву, Селиверстова, Томашевская, Трофименко, Сергеева, Демидова, Мила Володина, Белоглазова, Крук, Дороничева, Вучкова, Геращенкова, Маркина, Котикова
Корабелка: Сарапова, Нестерова, Исакова, Иванович, Артюхина, Захарова, Филиппова, Пальшина, Черняева, Филиштинская, Лифарь, Муранова, Боброва, Рейес

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 10-й тур:

«Корабелка» Санкт-Петербург — «Протон» Саратов — 3:1 (25:21, 22:25, 25:16, 25:17).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

Турнирная таблица женской Суперлиги-2025/2026т
Новости. Волейбол
