«Корабелка» обыграла «Протон» в матче 10-го тура женской Суперлиги-2025/2026

Сегодня, 24 ноября, волейболистки «Корабелки» из Санкт-Петербурга обыграли саратовский «Протон» в матче 10-го тура женской Суперлиги сезона-2025/2026 со счётом 3:1 (25:21, 22:25, 25:16, 25:17).

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 10-й тур:

«Корабелка» Санкт-Петербург — «Протон» Саратов — 3:1 (25:21, 22:25, 25:16, 25:17).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».