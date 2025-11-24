Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу на 24 ноября

Сегодня, 24 ноября, состоялись два матча 10-го тура предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины, 10-й тур. Результаты матчей 24 ноября:

«Омичка» Омск – «Динамо-Метар» Челябинск - 3:1 (25:19, 25:18, 19:25, 25:21).

«Корабелка» Санкт-Петербург — «Протон» Саратов - 3:1 (25:21, 22:25, 25:16, 25:17).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».