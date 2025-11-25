Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 25 ноября

Сегодня, 25 ноября, состоятся три матча 9-го тура предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины, 9-й тур. Расписание матчей 25 ноября (время московское):

16:30. «Факел Ямал» (Новый Уренгой) – «Белогорье» (Белгород).

17:00. «Газпром-Югра» (Сургут) — «Зенит СПб» (Санкт-Петербург).

19:00. «Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Новосибирск).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).