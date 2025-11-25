Скидки
Главная Волейбол Новости

«Белогорье» всухую обыграло «Факел Ямал» в матче 9-го тура Суперлиги

«Белогорье» всухую обыграло «Факел Ямал» в матче 9-го тура Суперлиги
Мужской волейбольный клуб «Белогорье» Белгород одержал сухую победу над клубом «Факел Ямал» из города Новый Уренгой в матче 9-го тура в рамках Суперлиги-2025. Встреча, которая прошла в Новом Уренгое, завершилась победой гостей со счётом 0:3 (20:25, 21:25, 21:25).

Суперлига — предварительный этап (м) . 9-й тур
25 ноября 2025, вторник. 16:30 МСК
Факел Ямал
Новый Уренгой
Окончен
0 : 3
Белогорье
Белгород
Факел Ямал: Ковальчук, Квочко, Романо, Мозжухин, Ма'а, Кротков, Андреев, Крот, Сидоренко, Капранов, Казбанов, Морозов, Пипуныров
Белогорье: Будюхин, Лапшин, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Порошин, Штыблов, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Стороженко, Голубев

После девяти игр «Факел Ямал» располагается на 12-м месте турнирной таблицы и имеет в активе семь очков. «Белогорье» находится на четвёртой строчке, набрав 19 очков.

Следующим соперником клуба из Нового Уренгоя станет казанский «Зенит». «Белогорье» сыграет с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале одолел санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Календарь мужской Суперлиги-2025/2026
Турнирная таблица мужской Суперлиги-2025/2026
