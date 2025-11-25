«Белогорье» всухую обыграло «Факел Ямал» в матче 9-го тура Суперлиги

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Мужской волейбольный клуб «Белогорье» Белгород одержал сухую победу над клубом «Факел Ямал» из города Новый Уренгой в матче 9-го тура в рамках Суперлиги-2025. Встреча, которая прошла в Новом Уренгое, завершилась победой гостей со счётом 0:3 (20:25, 21:25, 21:25).

После девяти игр «Факел Ямал» располагается на 12-м месте турнирной таблицы и имеет в активе семь очков. «Белогорье» находится на четвёртой строчке, набрав 19 очков.

Следующим соперником клуба из Нового Уренгоя станет казанский «Зенит». «Белогорье» сыграет с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале одолел санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).