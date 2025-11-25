Петербургский «Зенит» обыграл «Газпром-Югра» в матче 9-го тура Суперлиги

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Мужской волейбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл клуб «Газпром-Югра» из Сургута в матче 9-го тура в рамках Суперлиги — 2025. Встреча, которая прошла в Сургуте, завершилась победой гостей со счётом 1:3 (25:23, 8:25, 23:25, 19:25).

После девяти игр «Газпром-Югра» располагается на 10-м месте в таблице, имея в активе девять очков. «Зенит» Санкт-Петербург является лидером общего зачёта, набрав 25 очков.

Следующим соперником клуба из Сургута станет «Кузбасс» из Кемерова. Петербургский «Зенит» встретится с белгородским «Белогорьем».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале одолел санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).