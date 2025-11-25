Скидки
Главная Волейбол Новости

Петербургский «Зенит» обыграл «Газпром-Югра» в матче 9-го тура Суперлиги

Комментарии

Мужской волейбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл клуб «Газпром-Югра» из Сургута в матче 9-го тура в рамках Суперлиги — 2025. Встреча, которая прошла в Сургуте, завершилась победой гостей со счётом 1:3 (25:23, 8:25, 23:25, 19:25).

Суперлига — предварительный этап (м) . 9-й тур
25 ноября 2025, вторник. 17:00 МСК
Газпром-Югра
Сургут
Окончен
1 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Газпром-Югра: Андреев, Костадинов, Демаков, Нагаец, Бобров, Ткачев, Никифоров, Кириллов, Серов, Вишневецкий, Литвинов, Родичев, Куклинский, Моисеев
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Полетаев, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь

После девяти игр «Газпром-Югра» располагается на 10-м месте в таблице, имея в активе девять очков. «Зенит» Санкт-Петербург является лидером общего зачёта, набрав 25 очков.

Следующим соперником клуба из Сургута станет «Кузбасс» из Кемерова. Петербургский «Зенит» встретится с белгородским «Белогорьем».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале одолел санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Календарь мужской Суперлиги-2025/2026
Турнирная таблица мужской Суперлиги-2025/2026
