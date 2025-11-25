Московское «Динамо» обыграло новосибирский «Локомотив» в матче 9-го тура Суперлиги

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Мужской волейбольный клуб «Динамо» из Москвы обыграл «Локомотив» Новосибирск в матче 9-го тура в рамках Суперлиги — 2025. Встреча прошла в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (26:28, 25:21, 25:19, 25:21).

После девяти игр «Динамо» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы, имея в активе 20 очков. «Локомотив» находится на втором месте, на счету клуба 24 очка.

Следующим соперником «Динамо» станет нижегородский клуб «Горький». «Локомотив» сыграет с оренбургским «Оренбуржьем».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале одолел санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).