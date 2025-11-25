Скидки
Волейбол

Московское «Динамо» обыграло новосибирский «Локомотив» в матче 9-го тура Суперлиги

Московское «Динамо» обыграло новосибирский «Локомотив» в матче 9-го тура Суперлиги
Комментарии

Мужской волейбольный клуб «Динамо» из Москвы обыграл «Локомотив» Новосибирск в матче 9-го тура в рамках Суперлиги — 2025. Встреча прошла в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (26:28, 25:21, 25:19, 25:21).

Суперлига — предварительный этап (м) . 9-й тур
25 ноября 2025, вторник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив
Новосибирск
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Феоктистов, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко

После девяти игр «Динамо» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы, имея в активе 20 очков. «Локомотив» находится на втором месте, на счету клуба 24 очка.

Следующим соперником «Динамо» станет нижегородский клуб «Горький». «Локомотив» сыграет с оренбургским «Оренбуржьем».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале одолел санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Календарь мужской Суперлиги-2025/2026
Турнирная таблица мужской Суперлиги-2025/2026
