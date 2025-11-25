Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу на 25 ноября

Сегодня, 25 ноября, состоялись три встречи 9-го тура предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины, 9-й тур. Результаты матчей 25 ноября:

«Факел Ямал» (Новый Уренгой) — «Белогорье» (Белгород) — 0:3 (20:25, 21:25, 21:25);

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:3 (25:23, 8:25, 23:25, 19:25);

«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Новосибирск) — 3:1 (26:28, 25:21, 25:19, 25:21).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).