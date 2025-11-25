Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу на 25 ноября

Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу на 25 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 25 ноября, состоялись три встречи 9-го тура предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины, 9-й тур. Результаты матчей 25 ноября:

  • «Факел Ямал» (Новый Уренгой) — «Белогорье» (Белгород) — 0:3 (20:25, 21:25, 21:25);
  • «Газпром-Югра» (Сургут) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:3 (25:23, 8:25, 23:25, 19:25);
  • «Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Новосибирск) — 3:1 (26:28, 25:21, 25:19, 25:21).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Календарь мужской Суперлиги-2025/2026
Турнирная таблица мужской Суперлиги-2025/2026
Материалы по теме
Попотели за команду. Кто лучший игрок Суперлиги в 8-м туре?
Рейтинг
Попотели за команду. Кто лучший игрок Суперлиги в 8-м туре?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android