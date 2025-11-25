Скидки
Волейбол

Связующая Екатерина Лазарева вошла в состав «Локомотива»

29-летняя российская связующая Екатерина Лазарева стала игроком калининградского «Локомотива». Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте. Спортсменка пришла на замену Татьяне Дмитриевой.

На позиции связующей Лазарева будет играть вместе с 19-летней Анной Погорельченко.

В России Лазарева выступала за «Динамо-Ак Барс», краснодарское «Динамо», «Заречье-Одиноцово», «Приморочку», «Воронеж», «Липецк», «Сахалин». Сезон-2023/2024 провела во французском «Леваллуа». В 2021 году Екатерина входила в состав сборной России и выступала в Лиге наций.

В ноябре 2024 года Лазарева временно вошла в состав турецкого волейбольного клуба «Вакифбанк», за который играет Марина Маркова. Россиянка была призвана «сохранить качество тренировок» команды до возвращения получившей травму Джансу Озбай. Однако россиянка полноценно не выступала за турецкую команду.

