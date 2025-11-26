Скидки
Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 26 ноября

Сегодня, 26 ноября, состоятся очередные матчи 9-го тура предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины, 9-й тур. Расписание матчей 26 ноября (время московское):

15:00. «Енисей» (Красноярск) – «Динамо-ЛО» (Ленинградская область);
17:00. «Динамо-Урал» (Уфа) — «Кузбасс» (Кемерово);
18:30. «Ярославич» (Ярославль) — «МГТУ» (Москва);
19:00. «Зенит» (Казань) — «Оренбуржье» (Оренбург).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Календарь мужской Суперлиги-2025/2026
Турнирная таблица мужской Суперлиги-2025/2026
