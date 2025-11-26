Волейболисты «Динамо-ЛО» в пяти сетах обыграли «Енисей» в матче Суперлиги

Сегодня, 26 ноября, волейболисты «Динамо-ЛО» из Ленинградской области на выезде обыграли красноярский «Енисей» в матче 9-го тура мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:23, 26:28, 16:25, 25:18, 17:15).

Следующим соперником «Енисея» станет «Нова» из Новокуйбышевска. «Динамо-ЛО» сыграет с «Ярославичем».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале одолел санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).