Волейбол

Волейболисты «Динамо-ЛО» в пяти сетах обыграли «Енисей» в матче Суперлиги

Волейболисты «Динамо-ЛО» в пяти сетах обыграли «Енисей» в матче Суперлиги
Сегодня, 26 ноября, волейболисты «Динамо-ЛО» из Ленинградской области на выезде обыграли красноярский «Енисей» в матче 9-го тура мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:23, 26:28, 16:25, 25:18, 17:15).

Суперлига — предварительный этап (м) . 9-й тур
26 ноября 2025, среда. 15:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
2 : 3
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Енисей: Рыбаков, Бусел, Осипов, Голубев, Галимов, Подколзин, Фетцов, Янутов, Кухно, Максимов, Волков, Цепков, Крескин, Штерн
Динамо-ЛО: Ковалев, Мельгарехо, Коленковский, Воронков, Барабаш, Бирюков, Кречетов, Захватенков, Курбатов, Дмитриев, Червяков, Авдоченко, Керминен, Мурашко

Следующим соперником «Енисея» станет «Нова» из Новокуйбышевска. «Динамо-ЛО» сыграет с «Ярославичем».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале одолел санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

