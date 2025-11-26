Скидки
«Зенит-Казань» уверенно обыграл «Оренбуржье» в матче мужской Суперлиги

Сегодня, 26 ноября, волейболисты «Зенит-Казань» дома уверенно обыграли «Оренбуржье» в матче 9-го тура мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:23, 25:17).

Суперлига — предварительный этап (м) . 9-й тур
26 ноября 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 0
Оренбуржье
Оренбург
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов, Вышников, Граханцев, Бехтерев, Шелепа
Оренбуржье: Кулыгин, Александров, Павлов, Рукавишников, Некипелов, Юцевич, Убипарип, Давлетшин, Максименко, Рахматуллин, Купряшкин, Ткаченко, Хлякин, Кудряшов, Чукин, Сушко, Филиппов, Тюменцев, Риятов

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Предварительный этап, 9-й тур:

«Зенит-Казань» — «Оренбуржье» — 3:0 (25:17, 25:23, 25:17).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале одолел санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Календарь Суперлиги (м)
Турнирная таблица Суперлиги (м)
