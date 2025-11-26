«Зенит-Казань» уверенно обыграл «Оренбуржье» в матче мужской Суперлиги

Сегодня, 26 ноября, волейболисты «Зенит-Казань» дома уверенно обыграли «Оренбуржье» в матче 9-го тура мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:23, 25:17).

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Предварительный этап, 9-й тур:

«Зенит-Казань» — «Оренбуржье» — 3:0 (25:17, 25:23, 25:17).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале одолел санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).