Волейболисты «Динамо-Урал» победили «Кузбасс» в матче мужской Суперлиги

Волейболисты «Динамо-Урал» победили «Кузбасс» в матче мужской Суперлиги
Сегодня, 26 ноября, волейболисты «Динамо-Урал» дома уверенно обыграли «Кузбасс» (Кемерово) в матче 9-го тура мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:20, 26:24).

Суперлига — предварительный этап (м) . 9-й тур
26 ноября 2025, среда. 17:00 МСК
Динамо-Урал
Уфа
Окончен
3 : 0
Кузбасс
Кемерово
Динамо-Урал: Ушков, Пирайнен, Мельников, Якутин, Крсманович, Сподобец, Чанчиков, Урсов, Брагин, Кой, Чекмизов, Заволжский, Скворцов, Мухаметзянов, Поталюк
Кузбасс: Коваликов, Бурмистров, Тихонов, Смирнов, Клюпа, Ионов, Коченов, Каштанов, Пискарев, Фиэль, Новицкий, Супрунов, Морозов, Сиденко, Хисматуллин, Юльмухаметов, Напольских

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Предварительный этап, 9-й тур:

«Динамо-Урал» Уфа — «Кузбасс» Кемерово — 3:0 (25:20, 25:20, 26:24).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале одолел санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

