Волейболисты «Динамо-Урал» победили «Кузбасс» в матче мужской Суперлиги

Сегодня, 26 ноября, волейболисты «Динамо-Урал» дома уверенно обыграли «Кузбасс» (Кемерово) в матче 9-го тура мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:20, 26:24).

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Предварительный этап, 9-й тур:

«Динамо-Урал» Уфа — «Кузбасс» Кемерово — 3:0 (25:20, 25:20, 26:24).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале одолел санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).