«Ярославич» на тай-брейке уступил МГТУ в 9-м туре мужской Суперлиги

«Ярославич» на тай-брейке уступил МГТУ в 9-м туре мужской Суперлиги
Сегодня, 26 ноября, волейболисты столичного МГТУ одержали выездную победу над «Ярославичем» в матче 9-го тура мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:22, 25:17, 23:25, 23:25, 15:13).

Суперлига — предварительный этап (м) . 9-й тур
26 ноября 2025, среда. 18:30 МСК
Ярославич
Ярославль
Окончен
2 : 3
МГТУ
Москва
Ярославич: Гуцуляк, Хрусталёв, Бобров, Насри, Шустров, Лаптев, Худяков, Поторочин, Свентицкис, Филиппов, Чивель, Мельянац, Кассель, Кутлунин, Куприянов, Драгунов, Кураш, Жигалов
МГТУ: Антонов, Аношко, Щадилов, Гетман, Исхаков, Онищенко, Ганенко, Козицын, Аксютин, Жось, Фролов, Коротаев, Шкредов, Котов, Багрей, Ситюк

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Предварительный этап, 9-й тур:

«Ярославич» Ярославль — МГТУ Москва — 2:3 (22:17:25, 25:23. 25:23, 13:15).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале одолел санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

