Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу на 26 ноября

Сегодня, 26 ноября, состоялись очередные матчи 9-го тура предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины, 9-й тур. Результаты матчей 26 ноября (время московское):

«Енисей» Красноярск – «Динамо-ЛО» Ленинградская область — 3:2 (25:23, 26:28, 16:25, 25:18, 17:15);

«Динамо-Урал» Уфа — «Кузбасс» Кемерово — 3:0 (25:20, 25:20, 26:24);

«Ярославич» Ярославль — «МГТУ» Москва — 2:3 (22:17:25, 25:23. 25:23, 13:15);

«Зенит-Казань» — «Оренбуржье» — 3:0 (25:17, 25:23, 25:17).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).