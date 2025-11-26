Россиянка Толок стала самым результативным игроком в матче группового этапа Лиги чемпионов

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Итальянский волейбольный клуб «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступает 22-летняя российская доигровщица Татьяна Толок, стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с победы над польским «Будовляны Лодзь».

Матч завершился со счётом 3:1 (20:25, 25:19, 25:23, 25:17). Россиянка набрала 25 очков и стала самым результативным игроком встречи. MVP матча признана её одноклубница Лина Альсмайер, которая принесла команде 16 очков.

В рамках Лиги чемпионов «Игор Горгондзола» (Новара) входит в одну группу с турецким «Фенербахче», за который выступает россиянка Арина Федоровцева, польским «Будовляны Лодзь» и португальской «Бенфикой».

Следующий матч итальянская команда проведёт с «Фенербахче» Федоровцевой. Встреча пройдёт 4 декабря на домашней площадке итальянок.