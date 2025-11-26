Арина Федоровцева признана MVP в первом матче Лиги чемпионов

21-летняя российская доигровщица Арина Федоровцева, выступающая за турецкий волейбольный клуб «Фенербахче», признана самым ценным игроком первого матча в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Её клуб провёл встречу с португальской «Бенфикой». Матч завершился победой турецкой команды со счётом 3:0 (25:18, 25:19, 25:12). Россиянка набрала 21 очко и стала самым результативным игроком встречи.

В рамках Лиги чемпионов сезона-2025/2026 «Фенербахче» входит в одну группу с итальянским «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступает россиянка Татьяна Толок, польским «Будовляны Лодзь» и португальской «Бенфикой».

Следующий матч «Фенербахче» Федоровцевой проведёт с клубом Толок. Встреча пройдёт 4 декабря на домашней площадке итальянок.