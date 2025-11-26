Скидки
Тренер «Зенита-Казань» оценил победу над «Оренбуржьем» в матче Суперлиги

Тренер «Зенита-Казань» оценил победу над «Оренбуржьем» в матче Суперлиги
Старший тренер «Зенит-Казань» Вячеслав Кургузов прокомментировал победу команды над «Оренбуржьем» в матче 9-го тура мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:23, 25:17).

Суперлига — предварительный этап (м) . 9-й тур
26 ноября 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 0
Оренбуржье
Оренбург
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов, Вышников, Граханцев, Бехтерев, Шелепа
Оренбуржье: Кулыгин, Александров, Павлов, Рукавишников, Некипелов, Юцевич, Убипарип, Давлетшин, Максименко, Рахматуллин, Купряшкин, Ткаченко, Хлякин, Кудряшов, Чукин, Сушко, Филиппов, Тюменцев, Риятов

«Сыграли одним составом, потому что этим ребятам нужен дополнительный объем игр для сыгранности. Тренировочный процесс это здорово, но любая игра это всё равно определенный уровень стресса. Поэтому приняли решение после Новосибирска сыграть таким составом, таким сочетанием. Плюс Роме дать возможность набрать форму. Шероховатости определенные в нашей игре есть. По некоторым элементам игры в исполнение наших игроков есть претензии, но это рабочие моменты», — приводит слова Кургузова пресс-служба «Зенит-Казань».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд.

