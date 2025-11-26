Тренер «Зенита-Казань» оценил победу над «Оренбуржьем» в матче Суперлиги

Старший тренер «Зенит-Казань» Вячеслав Кургузов прокомментировал победу команды над «Оренбуржьем» в матче 9-го тура мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:23, 25:17).

«Сыграли одним составом, потому что этим ребятам нужен дополнительный объем игр для сыгранности. Тренировочный процесс это здорово, но любая игра это всё равно определенный уровень стресса. Поэтому приняли решение после Новосибирска сыграть таким составом, таким сочетанием. Плюс Роме дать возможность набрать форму. Шероховатости определенные в нашей игре есть. По некоторым элементам игры в исполнение наших игроков есть претензии, но это рабочие моменты», — приводит слова Кургузова пресс-служба «Зенит-Казань».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд.