Панков – о победе «Динамо» над «Локомотивом»: мы не дали Николову раскрыться

Аудио-версия:
Комментарии

Капитан и связующий московского «Динамо» Павел Панков прокомментировали победу над «Локомотивом», для которого это поражение стало первым в сезоне. А также оценили игру нового связующего новосибирцев – болгарина Симеона Николова.

Суперлига — предварительный этап (м) . 9-й тур
25 ноября 2025, вторник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив
Новосибирск
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Феоктистов, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко

«Сыграли хорошо, чисто. Многое решали подача и блок. В этих элементах мы преуспели больше. Давили на подачах, и на тяжёлых мячам им было сложно играть. В первом сете решали мелочи, они до середины вели, но мы достали. В дальнейшем переломили, наверное, подачей-приёмом.

Был ли особый настрой на игру против Симеона Николова? Нет, какого-то особого настроя не было. Я был сконцентрирован на своей команде, на своих взаимодействиях. Но мы не дали Николову раскрыться, с его стороны прошла одна скидка, и почти все его подачи мы довели», – приводит слова Панкова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

