Панков – о победе «Динамо» над «Локомотивом»: мы не дали Николову раскрыться

Капитан и связующий московского «Динамо» Павел Панков прокомментировали победу над «Локомотивом», для которого это поражение стало первым в сезоне. А также оценили игру нового связующего новосибирцев – болгарина Симеона Николова.

«Сыграли хорошо, чисто. Многое решали подача и блок. В этих элементах мы преуспели больше. Давили на подачах, и на тяжёлых мячам им было сложно играть. В первом сете решали мелочи, они до середины вели, но мы достали. В дальнейшем переломили, наверное, подачей-приёмом.

Был ли особый настрой на игру против Симеона Николова? Нет, какого-то особого настроя не было. Я был сконцентрирован на своей команде, на своих взаимодействиях. Но мы не дали Николову раскрыться, с его стороны прошла одна скидка, и почти все его подачи мы довели», – приводит слова Панкова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.