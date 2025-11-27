Константинов объяснил причины первого поражения «Локомотива» в сезоне-2025/2026

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов объяснил причины первого поражения команды в сезоне-2025/2026. В рамках девятого тура мужской Супериги новосибирцы уступили московскому «Динамо» со счётом 1:3 (28:26, 21:25, 19:25, 21:25).

«Я думаю, что мы начали хорошо, но на старте второй партии упустили инициативу. Соперник начал играть в свой волейбол, и этот момент серьёзно затянулся. Мы долго не могли найти свою игру и начали возвращаться только в концовке четвёртой партии, это должно было произойти пораньше. Опоздали с нашим камбэком. Считаю, что основная причина поражения в этом.

Есть и другие факторы. В целом, «Динамо» было посвежее. Наверное, сказалось, что мы позавчера играли против Казани, соперник же отдыхал на два дня больше. Они выглядели посвежее. Это было видно на подаче, где мы снизили давление, а они держали нас в напряжении почти до конца. Проиграли, в основном, подачу-приём.

Заслуженно «Динамо» выиграло, но любая игра с топами, даже такие проигрыши полезны. Они показывают, где мы находимся, над чем нужно работать. Думаю, в этом сезоне в чемпионате нет ярко выраженного фаворита. Есть 4-5 команд-фаворитов, каждая из которых может победить другую в определённый день. Наверное, это более интересно и для болельщиков, и для чемпионата. На этом этапе чемпионата польза от такого проигрыша есть», – приводит слова Константинов пресс-служба ВФВ на официальном сайте.