Главная Волейбол Новости

Константинов объяснил причины первого поражения «Локомотива» в сезоне-2025/2026

Константинов объяснил причины первого поражения «Локомотива» в сезоне-2025/2026
Аудио-версия:
Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов объяснил причины первого поражения команды в сезоне-2025/2026. В рамках девятого тура мужской Супериги новосибирцы уступили московскому «Динамо» со счётом 1:3 (28:26, 21:25, 19:25, 21:25).

Суперлига — предварительный этап (м) . 9-й тур
25 ноября 2025, вторник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив
Новосибирск
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Феоктистов, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко

«Я думаю, что мы начали хорошо, но на старте второй партии упустили инициативу. Соперник начал играть в свой волейбол, и этот момент серьёзно затянулся. Мы долго не могли найти свою игру и начали возвращаться только в концовке четвёртой партии, это должно было произойти пораньше. Опоздали с нашим камбэком. Считаю, что основная причина поражения в этом.

Есть и другие факторы. В целом, «Динамо» было посвежее. Наверное, сказалось, что мы позавчера играли против Казани, соперник же отдыхал на два дня больше. Они выглядели посвежее. Это было видно на подаче, где мы снизили давление, а они держали нас в напряжении почти до конца. Проиграли, в основном, подачу-приём.

Заслуженно «Динамо» выиграло, но любая игра с топами, даже такие проигрыши полезны. Они показывают, где мы находимся, над чем нужно работать. Думаю, в этом сезоне в чемпионате нет ярко выраженного фаворита. Есть 4-5 команд-фаворитов, каждая из которых может победить другую в определённый день. Наверное, это более интересно и для болельщиков, и для чемпионата. На этом этапе чемпионата польза от такого проигрыша есть», – приводит слова Константинов пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Новости. Волейбол
