Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 27 ноября

Сегодня, 27 ноября, состоится один матч 9-го тура предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины, 9-й тур. Расписание матчей 27 ноября (время московское):

19:00. «Горький» (Нижний Новгород) – «Нова» (Новокуйбышевск).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).