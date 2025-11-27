Скидки
Волейбол

«Нова» обыграла «Горький» в матче мужской Суперлиги-2025/2026

Комментарии

Сегодня, 27 ноября, волейболисты клуба «Нова» из Новокуйбышевска обыграли «Горький» из Нижнего Новгорода в матче 9-го тура мужской Суперлиги сезона-2025/2026 со счётом 3:2 (25:23, 25:22, 17:25, 24:26, 15:11).

Суперлига — предварительный этап (м) . 9-й тур
27 ноября 2025, четверг. 19:00 МСК
Горький
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
НОВА
Новокуйбышевск
Горький: Титов, Колмаков, Филиппов, Железняков, Конев, Пятыркин, Щербаков, Целищев, Кульков, Довгань, Никитин, Ищенко, Масько
НОВА: Съемщиков, Зубов, Зинченко, Данилов, Падо, Йовович, Савин, Заступов, Еремин, Терентьев, Сафонов, Перич, Полочанин, Шкулявичус

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 9-й тур:

  • «Нова» (Новокуйбышевск) — «Горький» (Нижний Новгород) - 3:2 (25:23, 25:22, 17:25, 24:26, 15:11).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале одолел санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Комментарии
