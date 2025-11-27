«Нова» обыграла «Горький» в матче мужской Суперлиги-2025/2026

Сегодня, 27 ноября, волейболисты клуба «Нова» из Новокуйбышевска обыграли «Горький» из Нижнего Новгорода в матче 9-го тура мужской Суперлиги сезона-2025/2026 со счётом 3:2 (25:23, 25:22, 17:25, 24:26, 15:11).

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 9-й тур:

«Нова» (Новокуйбышевск) — «Горький» (Нижний Новгород) - 3:2 (25:23, 25:22, 17:25, 24:26, 15:11).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале одолел санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).