Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 28 ноября

Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 28 ноября
Комментарии

Сегодня, 28 ноября, состоятся два матча 11-го тура предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины, 11-й тур. Расписание матчей 28 ноября (время московское):

  • 16:30. «Динамо-Метар» (Челябинск) – «Минчанка» (Минск);
  • 19:30. «Корабелка» (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Калининградская область).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

Календарь женской Суперлиги-2025/2026
Турнирная таблица женской Суперлиги-2025/2026
Материалы по теме
Главные звёзды 10-го тура женской Суперлиги. Кто впечатлил вас больше всех?
Рейтинг
Главные звёзды 10-го тура женской Суперлиги. Кто впечатлил вас больше всех?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android