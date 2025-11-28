«Динамо-Метар» обыграло «Минчанку» в матче 11-го тура женской Суперлиги

Волейбольный клуб «Динамо-Метар» из Челябинска одержал победу над «Минчанкой» в матче 11-го тура предварительного этапа женской Суперлиги сезона-2025/2026. Счёт — 3:2. Эта победа стала четвёртой в сезоне для челябинских волейболисток.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, предварительный этап, женщины. 11-й тур:

«Динамо-Метар» Челябинск — «Минчанка» Минск — 3:2 (25:16, 23:25, 21:25, 25:20, 15:12).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».