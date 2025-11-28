Действующий чемпион России «Локомотив» обыграл «Корабелку» в 11-м туре женской Суперлиги

ЖВК «Локомотив» из Калининграда обыграл петербургскую «Корабелку» в матче 11-го тура предварительного этапа женской Суперлиги сезона-2025/2026. Счёт — 3:2 в пользу действующих чемпионок страны.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, предварительный этап, женщины. 11-й тур:

«Корабелка» Санкт-Петербург — «Локомотив» Калининград — 2:3 (27:29, 25:19, 19:25, 26:24, 12:15).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».