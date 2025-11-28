Скидки
Действующий чемпион России «Локомотив» обыграл «Корабелку» в 11-м туре женской Суперлиги
ЖВК «Локомотив К»
Комментарии

ЖВК «Локомотив» из Калининграда обыграл петербургскую «Корабелку» в матче 11-го тура предварительного этапа женской Суперлиги сезона-2025/2026. Счёт — 3:2 в пользу действующих чемпионок страны.

Суперлига — предварительный этап (ж) . 11-й тур
28 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК
Корабелка
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Локомотив К
Калининградская область
Корабелка: Сарапова, Нестерова, Исакова, Иванович, Артюхина, Захарова, Филиппова, Папаникола, Пальшина, Черняева, Муравьева, Филиштинская, Лифарь, Муранова, Боброва, Рейес
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Беликова, Зайцева, Воронкова, Насименто, Пирайнен, Дмитриева, Костючик, Анненко, Лазарева, Аслямова, Фабер, Капралова, Погорельченко, Ларина, Броникова, Карасёва, Картаева

Волейбол. Суперлига-2025/2026, предварительный этап, женщины. 11-й тур:

«Корабелка» Санкт-Петербург — «Локомотив» Калининград — 2:3 (27:29, 25:19, 19:25, 26:24, 12:15).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

