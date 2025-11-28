Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу на 28 ноября

Сегодня, 28 ноября, состоялись два матча 11-го тура предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины, 11-й тур. Результаты матчей 28 ноября:

«Динамо-Метар» Челябинск – «Минчанка» Минск — 3:2 (25:16, 23:25, 21:25, 25:20, 15:12).

«Корабелка» Санкт-Петербург – «Локомотив» Калининградская область — 2:3 (27:29, 25:19, 19:25, 26:24, 12:15).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».