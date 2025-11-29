Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 29 ноября

Сегодня, 29 ноября, состоятся три матча 11-го тура предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины, 11-й тур. Расписание матчей 29 ноября (время московское):

16:00. «Динамо-Ак Барс» (Казань) – «Енисей» (Красноярск);

17:00. «Динамо» (Москва) – «Ленинградка» (Санкт-Петербург).

19:00. «Тулица» (Тула) — «Заречье-Одинцово» (Одинцово).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».