Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 29 ноября

Сегодня, 29 ноября, состоятся матчи 10-го тура предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины, 10-й тур. Расписание матчей 29 ноября (время московское):

13:00. «Кузбасс» (Кемерово) – «Газпром-Югра» (Сургут);

15:00. «Локомотив» (Новосибирск) — «Оренбуржье» (Оренбург);

16:00. «Факел Ямал» (Новый Уренгой) — «Зенит-Казань» (Казань);

16:30. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Белогорье» (Белгород).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).