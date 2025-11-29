Скидки
Волейбол

Волейболисты «Газпрома-Югра» на тай-брейке обыграли «Кузбасс» в матче Суперлиги

Волейболисты «Газпрома-Югра» на тай-брейке обыграли «Кузбасс» в матче Суперлиги
Комментарии

Сегодня, 29 ноября, волейболисты клуба «Газпром-Югра» из Сургута обыграли «Кузбасс» из Кемерова в матче 10-го тура мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:2 (20:25, 25:22, 30:28, 21:25, 15:10).

Суперлига — предварительный этап (м) . 10-й тур
29 ноября 2025, суббота. 13:00 МСК
Кузбасс
Кемерово
Окончен
2 : 3
Газпром-Югра
Сургут
Кузбасс: Коваликов, Тихонов, Клюпа, Ионов, Коченов, Каштанов, Пискарев, Фиэль, Супрунов, Морозов, Сиденко, Хисматуллин, Юльмухаметов, Напольских
Газпром-Югра: Андреев, Костадинов, Шевляков, Нагаец, Ткачев, Никифоров, Кириллов, Серов, Вишневецкий, Литвинов, Родичев, Панов, Куклинский, Моисеев

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 10-й тур:

«Кузбасс» (Кемерово) – «Газпром-Югра» (Сургут) — 2:3 (25:20, 22:25, 28:30, 25:21, 10:15).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале одолел санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

