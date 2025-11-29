Скидки
Волейбол

«Локомотив» без проблем обыграл «Оренбуржье» в матче мужской Суперлиги

«Локомотив» без проблем обыграл «Оренбуржье» в матче мужской Суперлиги
Комментарии

Сегодня, 29 ноября, волейболисты «Локомотива» из Новосибирска обыграли «Оренбуржье» (Оренбург) в матче 10-го тура мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:17, 25:19).

Суперлига — предварительный этап (м) . 10-й тур
29 ноября 2025, суббота. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 0
Оренбуржье
Оренбург
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Феоктистов, Маркин, Шахбанмирзаев, Бенкович, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко
Оренбуржье: Кулыгин, Александров, Павлов, Юцевич, Максименко, Рахматуллин, Купряшкин, Ткаченко, Хлякин, Кудряшов

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 10-й тур:

«Локомотив» (Новосибирск) – «Оренбуржье» (Оренбург) — 3:0 (25:17, 25:17, 25:19).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале одолел санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

