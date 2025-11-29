«Локомотив» без проблем обыграл «Оренбуржье» в матче мужской Суперлиги

Сегодня, 29 ноября, волейболисты «Локомотива» из Новосибирска обыграли «Оренбуржье» (Оренбург) в матче 10-го тура мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:17, 25:19).

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 10-й тур:

«Локомотив» (Новосибирск) – «Оренбуржье» (Оренбург) — 3:0 (25:17, 25:17, 25:19).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале одолел санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).