Волейбол

«Динамо-Ак Барс» в трёх партиях обыграло «Енисей» в 11-м туре Суперлиги

Комментарии

Волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс» в рамках 11-го тура предварительного этапа розыгрыша Суперлиги-2025/2026 обыграли «Енисей» (Красноярск). Матч завершился со счётом 3:0 (25:15, 25:13, 25:19).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 11-й тур
29 ноября 2025, суббота. 16:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 0
Енисей
Красноярск
Динамо-Ак Барс: Милина Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Ануфриенко, Гатина, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Енисей: Даций, Коменда, Борисова, Костина, Кондрашова, Афонина, Салтыкова, Мазина, Кирилюк, Асташина, Охрименко, Хватова

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 11-й тур:

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (25:15, 25:13, 25:19).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

