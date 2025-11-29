Марина Маркова признана MVP матча на групповом этапе Лиги чемпионов

24-летняя российская доигровщица Марина Маркова, выступающая за турецкий волейбольный клуб «Вакифбанк», признана самым ценным игроком в матче группового этапа женской Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

«Вакифбанк» одержал победу над французским «Волеро Ле-Канне», за который выступают сразу три россиянки: Алина Попова, Анастасия Денисова и Наталья Суворова. Матч завершился со счётом 3:0 (25:19, 25:16, 25:19).

Маркова набрала 26 очков и стала самым результативным игроком встречи и MVP матча. Попова принесла французскому клубу 10 очков, Денисова и Суворова на площадку не выходили.

В группу с «Вакифбанком» Марковой также входят итальянский «Савино Дель Бене» и румынский «Альба-Блаж».