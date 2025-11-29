Скидки
«Зенит-Казань» обыграл «Факел» в 10-м туре Суперлиги-2025/2026

Волейболисты казанского «Зенита-Казань» обыграли «Факел» (Новый Уренгой) в рамках 10-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:18, 23:25, 25:16, 25:21).

Суперлига — предварительный этап (м) . 10-й тур
29 ноября 2025, суббота. 16:00 МСК
Факел Ямал
Новый Уренгой
Окончен
1 : 3
Зенит-Казань
Казань
Факел Ямал: Ковальчук, Квочко, Романо, Мозжухин, Ма'а, Кротков, Андреев, Крот, Сидоренко, Капранов, Казбанов, Морозов, Пипуныров
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов, Вышников

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 10-й тур:

«Зенит-Казань» (Казань) – «Факел» (Новый Уренгой) — 3:1 (25:18, 23:25, 25:16, 25:21).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит», который обыграл в финальной серии прошлого сезона одноклубников из Санкт-Петербурга (3-0).

Таблица Суперлиги - 2025/2026
Календарь Суперлиги - 2025/2026
