«Зенит-Казань» обыграл «Факел» в 10-м туре Суперлиги-2025/2026

Волейболисты казанского «Зенита-Казань» обыграли «Факел» (Новый Уренгой) в рамках 10-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:18, 23:25, 25:16, 25:21).

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 10-й тур:

«Зенит-Казань» (Казань) – «Факел» (Новый Уренгой) — 3:1 (25:18, 23:25, 25:16, 25:21).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит», который обыграл в финальной серии прошлого сезона одноклубников из Санкт-Петербурга (3-0).