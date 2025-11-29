Скидки
Волейбол

«Дали жару, дали боя!» Филиштинская — о первом матче, сыгранном против «Локомотива»

«Дали жару, дали боя!» Филиштинская — о первом матче, сыгранном против «Локомотива»
Связующая «Корабелки» Ирина Филиштинская, которая последние четыре сезона провела в составе «Локомотива», оценила первую игру против родной команды в сезоне-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:2 (29:27, 19:25, 25:19, 24:26, 15:12) в пользу калининградок.

Суперлига — предварительный этап (ж) . 11-й тур
28 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК
Корабелка
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Локомотив К
Калининградская область
Корабелка: Сарапова, Нестерова, Исакова, Иванович, Артюхина, Захарова, Филиппова, Пальшина, Черняева, Муравьева, Филиштинская, Муранова, Боброва, Рейес
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Беликова, Зайцева, Насименто, Пирайнен, Костючик, Лазарева, Аслямова, Фабер, Капралова, Погорельченко

«Конечно, с «Локомотивом» у меня связано очень многое, я играла там четыре года. Мне очень было приятно сегодня выходить и видеть этих людей, с которыми я работала. Играла я первый раз против «Локомотива», потому что когда команда создавалась, я была в декретном отпуске. Потом пришла туда и играла только за них.

Очень интересная игра была сегодня, и она удалась — дали жару, дали боя! Если бы зацепились с первой партии, то я думаю, что игра пошла бы немного по-другому. В начале первой партии было как будто бы слишком спокойно, но, с другой стороны, немного нервничали. Вот если бы мы это вместе со своими ошибками убрали, всё сложилось бы иначе. Но опять же, четвёртый сет какой мы выдали! Это показывает, насколько мы настроены и как мы можем дать бой любой команде», — приводит слова Филиштинской пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

