«Дали жару, дали боя!» Филиштинская — о первом матче, сыгранном против «Локомотива»

Связующая «Корабелки» Ирина Филиштинская, которая последние четыре сезона провела в составе «Локомотива», оценила первую игру против родной команды в сезоне-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:2 (29:27, 19:25, 25:19, 24:26, 15:12) в пользу калининградок.

«Конечно, с «Локомотивом» у меня связано очень многое, я играла там четыре года. Мне очень было приятно сегодня выходить и видеть этих людей, с которыми я работала. Играла я первый раз против «Локомотива», потому что когда команда создавалась, я была в декретном отпуске. Потом пришла туда и играла только за них.

Очень интересная игра была сегодня, и она удалась — дали жару, дали боя! Если бы зацепились с первой партии, то я думаю, что игра пошла бы немного по-другому. В начале первой партии было как будто бы слишком спокойно, но, с другой стороны, немного нервничали. Вот если бы мы это вместе со своими ошибками убрали, всё сложилось бы иначе. Но опять же, четвёртый сет какой мы выдали! Это показывает, насколько мы настроены и как мы можем дать бой любой команде», — приводит слова Филиштинской пресс-служба ВФВ на официальном сайте.