Главная Волейбол Новости

«Белогорье» в пяти партиях нанесло поражение «Зениту» из Санкт-Петербурга

«Белогорье» в пяти партиях нанесло поражение «Зениту» из Санкт-Петербурга
Комментарии

Волейболисты белгородского «Белогорья» были сильнее «Зенита» из Санкт-Петербурга в рамках 10-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:23, 25:19, 23:25, 20:25, 15:9).

Суперлига — предварительный этап (м) . 10-й тур
29 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Белогорье
Белгород
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Полетаев, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь
Белогорье: Будюхин, Лапшин, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Порошин, Штыблов, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Стороженко, Голубев

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 10-й тур:

«Белогорье» (Белгород) – «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:2 (25:23, 25:19, 23:25, 20:25, 15:9).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит». В финальной серии прошлого сезона казанский кбул был сильнее одноклубников из Санкт-Петербурга (3-0).

Таблица Суперлиги - 2025/2026
Календарь Суперлиги - 2025/2026
