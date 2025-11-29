«Белогорье» в пяти партиях нанесло поражение «Зениту» из Санкт-Петербурга

Волейболисты белгородского «Белогорья» были сильнее «Зенита» из Санкт-Петербурга в рамках 10-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:23, 25:19, 23:25, 20:25, 15:9).

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 10-й тур:

«Белогорье» (Белгород) – «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:2 (25:23, 25:19, 23:25, 20:25, 15:9).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит». В финальной серии прошлого сезона казанский кбул был сильнее одноклубников из Санкт-Петербурга (3-0).