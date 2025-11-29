Скидки
Волейбол

«Ленинградка» в пяти партиях обыграла московское «Динамо» в матче Суперлиги

Комментарии

Волейболистки «Ленинградки» (Санкт-Петербург) в гостях нанесли поражение «Динамо» (Москва) в рамках 11-го тура предварительного этапа розыгрыша Суперлиги-2025/2026. Матч завершился со счётом 3:2 (14:25, 25:23, 24:26, 25:19, 15:11).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 11-й тур
29 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Ленинградка
Санкт-Петербург
Динамо М: Лазарева, Чернова, Купряшкина, Пушина, Смеленко, Гончарова, Лукьянова, Капустина, Маршавина, Акопова, Сикачёва, Шевчук, Манжосова, Подкопаева, Синицына
Ленинградка: Юрьева, Харлова, Рубан, Романова, Мишагина, Гарелик, Мельникова, Руссу, Ксения Игоревна Соколова, Малыгина, Булгакова, Климова, Светник, Озерова, Перова

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 11-й тур:

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 3:2 (14:25, 25:23, 24:26, 25:19, 15:11).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

Таблица Суперлиги-2025/2026
Календарь Суперлиги-2025/2026
