«Ленинградка» в пяти партиях обыграла московское «Динамо» в матче Суперлиги

Волейболистки «Ленинградки» (Санкт-Петербург) в гостях нанесли поражение «Динамо» (Москва) в рамках 11-го тура предварительного этапа розыгрыша Суперлиги-2025/2026. Матч завершился со счётом 3:2 (14:25, 25:23, 24:26, 25:19, 15:11).

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 11-й тур:

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 3:2 (14:25, 25:23, 24:26, 25:19, 15:11).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».