Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 29 ноября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 29 ноября, в рамках 10-го тура предварительного этапа чемпионата России – 2025/2026 среди команд Суперлиги прошло четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 10-й тур. Результаты матчей 29 ноября:

«Кузбасс» (Кемерово) – «Газпром-Югра» (Сургут) – 2:3 (25:20, 22:25, 28:30, 25:21, 10:15)

«Локомотив» (Новосибирск) — «Оренбуржье» (Оренбург) – 3:0 (25:17, 25:17, 25:19).

«Факел Ямал» (Новый Уренгой) — «Зенит-Казань» (Казань) – 1:3 (18:25, 25:23, 16:25, 21:25).

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Белогорье» (Белгород) – 2:3 (23:25, 19:25, 25:23, 25:20, 9:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. Действующим победителем Суперлиги является «Зенит-Казань» (Казань).