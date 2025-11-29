Скидки
Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 29 ноября

Сегодня, 29 ноября, состоялось три матча 11-го тура женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 11-й тур. Результаты матчей 29 ноября:

  • «Динамо-Ак Барс» (Казань) – «Енисей» (Красноярск) – 3:0 (25:15, 25:13, 25:19).
  • «Динамо» (Москва) – «Ленинградка» (Санкт-Петербург) – 2:3 (25:14, 23:25, 26:24, 19:25, 11:15).
  • «Тулица» (Тула) — «Заречье-Одинцово» (Одинцово) – 0:3 (18:25, 21:25, 22:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».

