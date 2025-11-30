Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 30 ноября

Сегодня, 30 ноября, состоятся матчи 10-го тура предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины, 10-й тур. Расписание матчей 30 ноября (время московское):

17:00. «Нова» Новокуйбышевск — «Енисей» Красноярск.

18:00. «Динамо-ЛО» Ленинградская область — «Ярославич» Ярославль.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).