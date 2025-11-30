Скидки
Галина Карполь умерла на 85-м году жизни

Аудио-версия:
Комментарии

Галина Карполь, жена заслуженного тренера СССР по волейболу Николая Карполя, вице-президент клуба «Уралочка-НТМК», ранее выступавшая за клуб, скончалась на 85-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

«Всероссийская федерация волейбола с глубоким прискорбием сообщает об уходе из жизни Галины Михайловны Карполь (Дувановой).

Всю свою игровую карьеру уроженка Свердловска посвятила родной «Уралочке», здесь же провела карьеру тренерскую — в дубле «Уралочки» готовила игроков для основной команды. А свою жизнь Галина Михайловна посвятила Николаю Карполю, став его музой, верной спутницей и главным другом. Галина Михайловна была прекрасным, душевным человеком, преданным другом, всегда готовым подставить плечо, и одной из первых спешила на помощь.

Выражаем искренние глубочайшие соболезнования родным и близким Галины Михайловны, Николаю Васильевичу и Михаилу Васильевичу Карполям в связи со смертью любимой жены и бабушки», — говорится в сообщении пресс-службы организации.

Комментарии
