Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу на 30 ноября

Сегодня, 30 ноября, состоялись матчи 10-го тура предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины, 10-й тур. Результаты матчей 30 ноября:

«Нова» Новокуйбышевск — «Енисей» Красноярск — 1:3 (25:21, 24:26, 16:25, 26:28);

«Динамо-ЛО» Ленинградская область — «Ярославич» Ярославль — 3:2 (19:25, 30:32, 25:18, 25:23, 15:12).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).