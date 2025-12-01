Арина Федоровцева стала лучшей подающей первой игровой недели Лиги чемпионов

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

21-летняя российская доигровщица Арина Федоровцева («Фенербахче») стала лучшей подающей первой игровой недели женской волейбольной Лиги чемпионов. В матче с португальской «Бенфикой», который завершился победой турецкого клуба со счётом 3:0 (25:18, 25:19, 25:12), российская волейболистка сделала шесть эйсов.

Федоровцева обошла по количеству эйсов нидерландку Бритту Стют (5), выступающую за немецкий «Палмберг». Также россиянка обошла по этому показателю турецкую волейболистку Синед Джек (3), нидерландку Маррит Яспер (3) и бразильянку Мариану Брамбиллу (3).

В рамках Лиги чемпионов сезона-2025/2026 «Фенербахче» входит в одну группу с итальянским «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступает россиянка Татьяна Толок, польским «Будовляны Лодзь» и португальской «Бенфикой».

Следующий матч «Фенербахче» Федоровцевой проведёт с клубом Толок. Встреча пройдёт 4 декабря на домашней площадке итальянок.