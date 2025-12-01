Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Арина Федоровцева стала лучшей подающей первой игровой недели Лиги чемпионов

Арина Федоровцева стала лучшей подающей первой игровой недели Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

21-летняя российская доигровщица Арина Федоровцева («Фенербахче») стала лучшей подающей первой игровой недели женской волейбольной Лиги чемпионов. В матче с португальской «Бенфикой», который завершился победой турецкого клуба со счётом 3:0 (25:18, 25:19, 25:12), российская волейболистка сделала шесть эйсов.

Федоровцева обошла по количеству эйсов нидерландку Бритту Стют (5), выступающую за немецкий «Палмберг». Также россиянка обошла по этому показателю турецкую волейболистку Синед Джек (3), нидерландку Маррит Яспер (3) и бразильянку Мариану Брамбиллу (3).

В рамках Лиги чемпионов сезона-2025/2026 «Фенербахче» входит в одну группу с итальянским «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступает россиянка Татьяна Толок, польским «Будовляны Лодзь» и португальской «Бенфикой».

Следующий матч «Фенербахче» Федоровцевой проведёт с клубом Толок. Встреча пройдёт 4 декабря на домашней площадке итальянок.

Материалы по теме
Главные звёзды 10-го тура женской Суперлиги. Кто впечатлил вас больше всех?
Рейтинг
Главные звёзды 10-го тура женской Суперлиги. Кто впечатлил вас больше всех?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android