Главная Волейбол Новости

Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 1 декабря

Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 1 декабря
Комментарии

Сегодня, 1 декабря, продолжился 10-й тур предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня состоялся один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины, 10-й тур. Результаты матчей 1 декабря:

МГТУ (Москва) – «Динамо-Урал» (Уфа) — 1:3 (17:25, 25:21, 20:25, 22:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

