Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 1 декабря

Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 1 декабря
Сегодня, 1 декабря, состоялись два матча 11-го тура предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины, 11-й тур. Результаты матчей 1 декабря:

«Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) — «Омичка» (Омск) — 1:3 (25:18, 19:25, 25:27, 16:25);

«Динамо» (Краснодар) — «Протон» (Саратов) — 3:1 (14:25, 26:24, 25:21, 25: 23).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

