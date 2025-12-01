Две россиянки стали самыми результативными игроками матчей в 8-м туре Лиги Султанлар

В Турции завершился 8-й тур женской волейбольной Лиги Султанлар сезона-2025/2026. В ходе матчей россиянки, выступающие за турецкие клубы, суммарно набрали 81 очко.

«Фенербахче» Арины Федоровцевой одержал победу над «Кузейбору» со счётом 3:0 (25:22, 25:21, 25:14). Россиянка набрала 23 очка и самым результативным игроком встречи.

«Вакифбанк» Марины Марковой со счётом 3:0 (25:22, 25:22, 25:14) победил «Гёзтепе». Россиянка набрала пять очков.

«Зерен Спор», за который выступают россиянки Анна Лазарева и Светлана Гатина, победил «Бешикташ» Маргариты Курило со счётом 3:0 (25:17, 25:12, 25:16). Лазарева набрала 21 очко и стала самым результативным игроком встречи, Гатина принесла команде семь очков, Курило – шесть очков.

«Нилюфер» Полины Шемановой одержал победу над «Айдын Бююкшехир», где играют Виктория Кобзарь и Анна Тихомирова. Матч завершился со счётом 3:2 (25:21, 17:25, 19:25, 25:22, 15:8). Шеманова набрала 18 очков, Кобзарь – одно, Тихомирова очков не набрала.

После 8-го тура Лиги Султанлар «Вакифбанк» занимает первое место в турнирной таблице, «Фенербахче» – второе, «Зерен Спор» – четвёртое, «Нилюфер» – шестое, «Бешикташ» – девятое, «Айдын Бююкшехир» – 12-е.